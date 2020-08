Montervino: “Cose come quelle fatte da Callejon le ho viste fare a pochi”

L’ex capitano del Napoli Francesco Montervino è intervenuto su Radio Sportiva, ecco le sue parole: “Il giocatore più atteso è arrivato ed è Osimhen. Ora a prescindere dall’attaccante credo che bisognerà essere certosini nel completare l’organico. Ci saranno alcune difficoltà, come sostituire Callejon, Mario Rui che ha bisogno di un ricambio e servirà anche un play a centrocampo. Callejon? Sicuramente è fra i dieci calciatori con più presenze nel Napoli, stiamo parlando di un calciatore straordinario, esperto del ruolo. Cose come quelle fatte da Callejon le ho viste fare a pochi. Credo che il suo ciclo sia finito, nell’ultimo anno ha fatto più fatica e sicuramente l’aspetto mentale per un calciatore è tutto. Senza il rinnovo ha un po’ sofferto. Uno così nasce ogni 100 anni per la capacità di interpretare il ruolo”.