La pagella azzurra – Delusioni Koulibaly e Callejon, bene Politano

Il Napoli perde per 3-1 a Barcellona, ma esce a testa alta dalla sfida del Camp Nou. La prima occasione è di Mertens, il belga tutto solo svirgola e coglie il palo. I padroni di casa passano con il colpo di testa di Lenglet, ma il difensore francese fa fallo su Demme, ma Cakir e il VAR lasciano proseguire. Poi sale in cattedra Messi che segna un gol spettacolare, dribbla tre difensori e supera Ospina. Il capitano del Barcellona poi si procura il rigore per fallo di Koulibaly, dal dischetto Suarez spiazza il portiere colombiano. Gli azzurri però accorciano le distanze con Insigne, rigore perfetto del capitano. Nel secondo tempo i partenopei creano occasioni, ma manca la precisione, soprattutto con Lozano per ben due volte e con Di Lorenzo. Secondo le pagelle del Corriere dello Sport male Manolas e Demme, bene Mertens

Ospina 6 – Lo impallinano per tre volte (sarebbero quattro…) nei primi 45’, quando ha il tempo di sfoderare una sola vera parata su Suarez.

Di Lorenzo 5,5 -Più timido del solito. Sale poco e incide meno nel primo tempo. Un po’ meglio nella ripresa.

Manolas 5 -Preferito a Maksimovic, non dà ragione a Gattuso. La sua difesa è incerta e approssimativa.

Koulibaly 4 -Un disastro inatteso. E’ coinvolto in tutt’e tre i gol del Barça: sul primo però non ci sono colpe dirette, va a terra perché Lenglet gli spinge addosso Demme; sul secondo si fa superare da Messi; sul terzo dormita clamorosa, nella sua area con la palla al piede se la fa soffiare dal 10 catalano e lo abbatte con un calcione da dietro procurando il rigore.

Mario Rui 6 -Ci mette l’anima, oltre a qualche bel cross.

Fabian Ruiz 5,5 -Parte bene, dieci minuti di buon palleggio, poi De Jong gli prende le misure e non incide più. Si fa vedere nel secondo tempo, ma senza mai trovare lo spunto giusto.

Elmas (34’ st) sv -Non ha modo di farsi notare.

Demme 5 -Non convince Gattuso e c’è da capire il tecnico che lo sostituisce per primo dopo il primo tempo.

Lobotka (1’ st) 6 -Si impossessa subito del comando delle operazioni napoletane, ha i tempi giusti e il suo passaggio è spesso preciso, ma per ribaltare la situazione ci vorrebbe qualcosa di più.

Zielinski 5 -Ha una buona occasione, ma calcia male la palla che gli consegna Mertens. Da quel momento cerca solo di sopravvivere a una partita che piano piano lo sta eliminando.

Lozano (25’ st) 6 -Un minuto appena e da Insigne gli arriva sulla testa una palla da gol che invece finisce oltre la traversa di Ter Stegen. Con un altro colpo di testa centra il secondo palo esterno della serata.

Callejón 5 -Quasi non entra in partita.

Politano (25’ st) 6 -Si affaccia subito in gara, con un paio di spunti, qualche cross e molta lucidità.

Mertens 6,5 -Un palo esterno in apertura, poi l’assist per il tiro di Zielinski, infine il rigore procurato con l’anticipo su Rakitic. Almeno lui resta in partita per tutto il primo tempo.

Insigne 6,5 -I primi minuti sono disinvolti, tiene dietro Semedo e crea dei problemi alla difesa catalana. Poi la gara inghiotte anche il capitano che riemerge nel recupero del primo tempo col rigore del 3-1 e risale di tono nella ripresa.

Milik (34’ st) 6 -Entra e segna subito, con un bel colpo di testa, ma in fuorigioco. Porta vivacità in attacco e un rimpianto in partita: fosse entrato prima…

Gattuso (all.) 5,5 -Il primo tempo sbagliato, nonostante l’illusione iniziale. Il secondo invece è fatto bene, ma non basta. L’Everest non viene conquistato.

Alberto Polverosi (CdS)