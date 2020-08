La difesa azzurra: una serata non proprio impeccabile

La difesa azzurra, nella gara del Camp Nou, ha sofferto. Errori individuali e di reparto hanno, soprattutto nel primo tempo, permesso agli avversari di impensierire la porta partenopea. Il giudizi ed i voti de Il Mattino:

OSPINA 5,5

Sul colpo di testa di Lenglet non può nulla anche se non sembra piazzato in maniera idilliaca Così come sul gol da marziano di Messi che vale il raddoppio catalano

DI LORENZO 6

Sul suo lato ci siano Jordi Alba e Griezmann, ma non lesina energie e spinta, soffrendo inevitabilmente il terzino spagnolo in più di una circostanza.

KOULIBALY 5,5

in 9 minuti fa tre interventi puliti, precisi, perfetti. Sul gol di Lenglet, cade spinto da Demme e può recriminare per un fallo apparso evidente. Un suo errore chiude la partita.

MANOLAS 5

Tiene Suarez per quel che può, è il centrale dei due più bloccato e che partecipa meno alla manovra. Non sembra molto lucido e nella ripresa è un po’ troppo pasticcione

MARIO RUI 5,5

inizia con buona personalità, ma dal suo lato Semedo e Messi sono troppo difficili da gestire senza il sostegno della catena. Qualche lettura errata, meglio nella ripresa