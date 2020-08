Insigne dà l’addio a Callejon: “Josè ci mancherà molto”

L’ultima partita a Barcellona del tridente Callejon-Mertens-Insigne, lo spagnolo ha giocato l’ultima partita in maglia azzurra, un addio dopo sette anni a Napoli. Lorenzo: «Josè è un ragazzo che ci mancherà e mancherà anche a me per i tanti assist che mi ha fatto e per la sua capacità di portare la linea di difesa molto bassa con i suo tagli alle spalle dei difensori. Ma ci sono tanti altri giocatori che dovranno essere bravi e prendere il suo posto e abbiamo comprato altri che potremo mettere lì e alzare ancora la qualità». Azzurri che in attacco si affidano spesso al dribbling con successo, anche con il Barcellona nel secondo tempo ha funzionato spesso l’uno contro uno. «Penso che quando riesce il dribbling significa che fisicamente stiamo meglio, questa è la prova, dobbiamo continuare a lavorare così».Fonte: Il Mattino