Il rimpianto di Gattuso: “Gliel’abbiamo un po’ regalata noi!”

E’ il momento dei rimpianti per Gennaro Gattuso. Il tecnico azzurro ai microfoni Sky commenta la sconfitta azzurra al Camp Nou: “Mezz’ora di black out ha significato prendere tre gol, mi fa rabbia prendere gol da palla inattiva, ma non parlo degli arbitri. La squadra ha giocato con personalità, anche se non con continuità. Potevamo essere in vantaggio noi da subito. Potevamo vincerla, perchè il Barcellona non sta benissimo. La differenza l’hanno fatta i singoli, se guadagni 14 milioni all’ anno un motivo ci deve essere, non mi pare che in campo ci fossero le riserve! Io alleno il Napoli grazie a De Laurentiis, che mi ha dato una squadra di giovani campioni che ovviamente non possono permettersi di addormentarsi mezz’ ora a Barcellona! Pur sembrandomi nel complesso una buona partita, sono alquanto deluso, mi pare quasi di avergliela un po’ regalata!”