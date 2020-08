Il centrocampo azzurro: la timidezza di chi non cambia passo

Il confronto è duro con i pari reparto catalani. Il centrocampo azzurro non riesce a brillare, l’impegno, da solo non basta. Per Zielinski serata difficile, per Demme “spinta” decisiva. Il voti ed i giudizi de Il Mattino:

FABIAN 6

Timido, non cambia mai passo. Il confronto con De Jong è pesante, l’olandese lo doppia in velocità di pensiero e di esecuzione. Cresce nella ripresa, quando crea superiorità

DEMME 6

Lenglet lo spinge a terra. Griezmann lo scherma ad inizio azione, ma il tedesco riesce a farsi vedere bene, anche se esce perché Gattuso ha bisogno di più verticalità

ZIELINSKI 5

Quasi invisibile nel primo tempo. Sergi Roberto gli mette la museruola ed è poco reattivo anche in fase di non possesso. Cresce con l’ingresso di Lobotka ma non entusiasma