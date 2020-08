Gattuso: “Le individualità contano, ma anche gli errori”

Le individualità contano. E ti aiutano a vincere. Ed il Barcellona ne ha. Gattuso non può non fare riferimento anche a questo nell’ analisi della sconfitta napoletana al Camp Nou:

Il Barca non è solo Messi. La differenza l’hanno fatta le individualità?

«Ma non solo Messi, Pique in difesa non ha sbagliato nulla. Ma ci sta, è normale. Quando guadagni 14-15 milioni i valori ci sono. Ma al di là dei valori, il Barcellona giocava con le riserva? C’erano un campo 700 milioni di calciatori. Oggi alleno il Napoli, alleno giovani che in prospettiva sono forti, dobbiamo crescere e queste partite ti aiutano a crescere. Però, non ci si può addormentare per mezz’ora, questo non possiamo consentircelo. Ma se vieni qua e commettiamo certi errori è inevitabile perdere».