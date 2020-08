Gattuso incontrerà ADL: “Il contratto non è prioritario, l’ho dimostrato”

Del contratto, del suo rinnovo, dei progetti, si era già detto in precedenza che se ne sarebbe parlato dopo la gara con il Barcellona. Adesso quel momento è arrivato. Rino Gattuso ed il patron azzurro dovranno incontrarsi:

Si vedrà con De Laurentiis nei prossimi giorni.

«Ho un anno di contratto, voglio proseguire, quello che penso lo dirò a lui. Mi ha data la possibilità di allenare una grande squadra dove sto bene. Poi nel calcio i contratti per me non contano nulla. Io voglio sentirmi a mio agio, voglio svegliarmi la mattina con tranquillità di fare il lavoro con gioia. Non ho la priorità di avere due o tre anni di contratto, per me non contano e l’ho dimostrato. Se sto bene con me stesso… posso andare avanti. Ora c’è grande empatia con De Laurentiis. Sono io il problema… quando parlerò con il presidente gli spiegherò bene».