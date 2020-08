Incontro De Laurentiis-Gattuso: Si parlerà del rinnovo e di mercato

Sul fronte Gattuso, invece, a stretto giro è previsto un incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis per discutere del rinnovo di contratto e trovare un accordo in vista della prossima stagione.

Non c’è tempo per digerire la sconfitta subita per mano del Barcellona e la conseguente eliminazione dalla Champions. Il Napoli vuole ripartire subito, anche perché la nuova stagione è già praticamente alle porte. E il primo passo sarà un incontro fra Gattuso e De Laurentiis. Un faccia a faccia fra allenatore e presidente che si terrà nella giornata di lunedì a Capri. Si discuterà dei termini del contratto e non solo.

L‘attuale accordo che lega Gattuso al club azzurro scade nel 2021. Le parti lavoreranno per un biennale (o al massimo per un triennale) cercando di trovare l’intesa definitiva: “A De Laurentiis devo dire grazie per avermi portato qui e per le persone che ho conosciuto a Napoli. Per me i contratti non contano nulla, voglio lavorare tranquillo e sentirmi bene dove sto”, queste le parole dell’allenatore dopo la sconfitta del Camp Nou.

Si parlerà anche di mercato, con il Napoli già molto attivo. Salutato Callejon, è già stato trovato l‘accordo per i rinnovi di Di Lorenzo e Mario Rui. Inoltre per la fascia sinistra è stato fatto un sondaggio per Sergio Reguilón, senza considerare la firma di Victor Osimhen. Fonte: gianlucadimarzio.com