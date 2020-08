CAPI DELEGAZIONE

La Figc ha ufficializzato i capidelegazione delle Nazionali per la prossima stagione. Gianluca Vialli confermato a fianco di Mancini. Ecco gli altri: Cristiana Capotondi (Nazionale femminile). Massimo Paganin (Under 21). Evaristo Beccalossi (Under 20). Gianfranco Serioli (Under 19) e Filippo Corti (Under 17). Fonte: CdS