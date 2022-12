ESCLUSIVA – A. Caruso (Sind. Castel di Sangro): “Da domani la città sarà addobbata di azzurro. Osimhen? Non vediamo l’ora che arrivi”

La stagione del Napoli è terminata con la sconfitta di ieri sera a Barcellona in Champions League, ma è già tempo di pensare al futuro, In attesa di conoscere i prossimi acquisti e le cessioni del club, ci si prepara a Castel di Sangro. La città abruzzese è pronta ad accogliere gli azzurri di Gattuso, anche i nuovi acquisti. Ilnapolionline.com lo ha chiesto in un’interessante intervista al sindaco Angelo Caruso.

In attesa di conoscere le date ufficiali, Castel di Sangro come si sta preparando ad accogliere il Napoli? “In attesa delle date ufficiali, penso che se ne saprà dei prossimi giorni, la città è pronta ad accogliere il Napoli. Da domani sarà già addobbata di colori azzurri Castel di Sangro e ieri sera abbiamo sperato nel passaggio del turno. Dopo un primo tempo dove si temeva la disfatta, si è visto la prova di carattere, perciò non è stata una partita completamente negativa a Barcellona”.

Per noi della carta stampata quanti posti ci saranno all’interno dello stadio “Patini”? “Il nostro stadio ha più di 7 mila posti, molto grande, dove ci auguriamo di poter far venire molti tifosi, anche se quindi dipende dal protocollo. Per i media, un centinaio di posti in Tribuna stampa e una cinquantina per chi deve fare le riprese e le fotografie”.

In vista anche degli eventi che non riguardano il calcio, come si sta attrezzando Castel di Sangro per la musica e gli spettacoli? “Ci sarà uno spiazzale nei pressi dello stadio “Patini”, Napoli village si chiama su per giù, dove si organizzeranno gli eventi serali del ritiro. Dalla presentazione della squadra agli eventi musicali e gli spettacoli. Ovviamente per far sì che siano coinvolti i tifosi dovremo attendere le varie istruzioni per il protocollo”.

A proposito del Covid-19, com’è la situazione a Castel di Sangro, ma in Abruzzo in generale? “Ti posso dire che la situazione è sotto controllo, nel senso che non ci sono stati casi gravi. Nell’ultimo periodo solo un caso all’interno di un ospizio, dove ci sono stati alcuni contagi, ma per il resto non c’è da essere preoccupati”.

Infine il Napoli ha ufficializzato Victor Osimhen, c’è curiosità anche da parte tua nel vederlo all’opera? “I giocatori nuovi portano sempre curiosità, per capire il loro valore e non solo. Osimhen è anche un calciatore di fama mondiale, davvero molto forte, come ne parlano gli esperti. Sicuramente non vediamo l’ora che arriva a Castel di Sangro per conoscerlo e vederlo allenare. Le date? Tra domani e martedì dovrebbe esserci l’ufficialità”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

