Ecco i voti del CdS per l’attacco: alti e bassi in fase offensiva

Callejón 5

Quasi non entra in partita.

Mertens 6,5

Un palo esterno in apertura, poi l’assist per il tiro di Zielinski, infine il rigore procurato con l’anticipo su Rakitic. Almeno lui resta in partita per tutto il primo tempo.

Insigne 6,5

I primi minuti sono disinvolti, tiene dietro Semedo e crea dei problemi alla difesa catalana. Poi la gara inghiotte anche il capitano che riemerge nel recupero del primo tempo col rigore del 3-1 e risale di tono nella ripresa.