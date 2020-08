Sport contro De Laurentiis: “E’ abitudine degli italiani parlare molto”

Dopo la vittoria del Barcellona sul Napoli per 3-1, il quotidiano catalano Sport si pende una sorta di “rivincita” sul presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Ecco cosa si legge sul quotidiano catalano: “Se ci succede qualcosa, si scatenerà l’inferno”, ha avvertito, come se le nostre strade fossero uno scenario in cui vagano una schiera di zombi. Ma no signore. Qui l’unico che ha attraversato l’inferno, quello di Leo Messi, è stato il suo Napoli, che ha lasciato il Camp Nou con una sconfitta bruciante nonostante abbia venduto a caro prezzo la sua pelle”.

“E’ abitudine degli italiani parlare molto e soprattutto, molto forte. E proprio questo rischia a volte di diventare inopportuno, come accaduto per il presidente del Napoli, perché tutti ti possono sentire. Al momento della verità, è stato ritratto come il cattivo del film. E non esattamente uno di quelli buoni come quelli che ha prodotto o distribuito nella sua carriera cinematografica di successo (Blue Velvet, Hannibal, Manhattan South…) ma il peggio”.

Del resto, scrive Sport,