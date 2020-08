Coppa Italia: Finale a Milano e quarti in un’unica finestra

Le date: L’Olimpico sarà out per gli europei

La finale di Coppa Italia a San Siro dopo 13 anni. Il calendario intanto fa discutere. Le vacanze di Natale ridotte: si potrebbe giocare il 27 dicembre.

Il calendario della Serie A fa discutere la Lega e la Figc, ma intanto una cosa sembra già certa: dopo 13 anni (ovvero dall’edizione 2007-08 in poi) la finale di Coppa Italia non si giocherà all’Olimpico bensì a San Siro. Quando? Mercoledì 19 maggio. Perché? La Uefa vuole il 18 maggio l’Olimpico che ospiterà l’11 giugno Turchia-Italia, gara inaugurale dell’Europeo. Margini di trattativa per consegnarlo 48 ore dopo non sembrano essercene. Se il campionato finirà il 23, come successo quest’anno Roma e Lazio disputeranno l’ultima gara entrambe in trasferta.

COPPA ITALIA E RAI. La Figc giudica «troppo compresso» il calendario e suggerisce di disputare in un’unica “finestra” gli ottavi di finale di Coppa Italia, ora spalmati su 2 settimane (più un “anticipo”) perché il contratto con la Rai prevede almeno 14 gare in “prime time”. Il cambiamento prevedrebbe una penale per la Lega, ma permetterebbe di piazzare un turno infrasettimanale in più (7 e non 6) e dunque di finire il campionato il 16 maggio. Gli azzurri avrebbero così più vacanze (pre ritiro in Sardegna?). Fonte: CdS