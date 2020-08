Il Cds vota la Panchina: Milik e Lozano i più vivaci

Ecco i voti del Corriere dello Sport alla panchina azzurra. Senza voto Elmas, il macedone non è riuscito a cambiare marcia nel finale. Mentre il resto tutti sufficienti con Lobotka come playmaker davanti la difesa a smistare palloni, Politano sulla corsia destra ha puntato il diretto marcatore più volte senza però riuscire a creare particolari problemi. Lozano e Milik invece sono stati gli unici subentrati a rendersi effettivamente pericolosi: il messicano ha colpito un palo di testa mentre al polacco è stato annullato un goal (sempre di testa) per offside.

Elmas (34’ st) sv

Non ha modo di farsi notare.

Lobotka (1’ st) 6

Si impossessa subito del comando delle operazioni napoletane, ha i tempi giusti e il suo passaggio è spesso preciso, ma per ribaltare la situazione ci vorrebbe qualcosa di più.

Lozano (25’ st) 6

Un minuto appena e da Insigne gli arriva sulla testa una palla da gol che invece finisce oltre la traversa di Ter Stegen. Con un altro colpo di testa centra il secondo palo esterno della serata. .

Politano (25’ st) 6

Si affaccia subito in gara, con un paio di spunti, qualche cross e molta lucidità.

Milik (34’ st) 6

Entra e segna subito, con un bel colpo di testa, ma in fuorigioco. Porta vivacità in attacco e un rimpianto in partita: fosse entrato prima…