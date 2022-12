Carlo Alvino: “Non mi piace più la frase si esce a testa alta. Sarri? Devi fare la gavetta per panchine di lusso”

Nel corso di “Radio Gol” programma di Radio Kiss Kiss, è intervenuto il collega di Tv Luna Carlo Alvino sulla sconfitta di ieri di Champions League degli azzurri. “A Barcellona si è visto tutto quello che è stata la stagione del Napoli, ovvero legni colpiti, errori arbitrali e poca personalità nei momenti difficili. Quando dicono esci a testa alta, è una frase che non gradisco più, è l’alibi dei perdenti. dopo il gol irregolare di Lenglet, si è vista poca rabbia, quasi come se Cakir fosse la scusa per non provare a giocarsela fino alla fine. Gattuso dovrà lavorare su questo, perchè non possiamo regalare al Barcellona mezz’ora, con errori evidenti e uscire dalla partita. Per il resto buona reazione, ma io credo che devi avere più personalità, aspetto che non compri al mercato, ma anche quella sana cattiveria che in certe sfide paghi se vieni meno. Sarri? Nella vita devi fare la gavetta, se vuoi arrivare su panchine di lusso…”

