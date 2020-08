CALCIO FEMMINILE – Fontanarosa neo club manager del Napoli

Il Napoli femminile del presidente Lello Carlino prosegue nel suo rinforzamento della squadra, ma anche all’interno della società. Il club azzurro ha ufficializzato come club manager Paolo Fontanarosa, una figura preziosa per ottimizzare il progetto delle ragazze. Senza dimenticare che è stato anche nel passato un elemento prezioso per i successi del Napoli in rosa, oltre che tanta passione e competenza al tempo stesso.

Fonte: tuttocalciofemminile.com