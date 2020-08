Atletico Madrid: Due casi positivi al Covid-19

Due tesserati dell’Atletico Madrid sono risultati positivi al Covid-19. Ancora non è dato sapere se si tratti di giocatori o membri dello staff colchonero. I test effettuati dal club madrileno hanno mostrato le due positività, motivo per cui la squadra, lo staff e i dirigenti verranno sottoposti ad altri test per isolare i positivi. Anche perché l’Atletico sarà impegnato nella Final Eight di Champions League a Lisbona. Ecco il comunicato ufficiale:

“Tra i risultati conosciuti oggi sono emersi due casi di positività. Le persone sono state isolate nelle rispettive case e i risultati sono stati immediatamente comunicati alle autorità sanitarie spagnole e portoghesi, UEFA, Federcalcio spagnola reale, Federazione portoghese e Consiglio sportivo superiore. Allo stesso modo, è stato attivato il protocollo di azione corrispondente previsto per questi casi. Che richiede che vengano effettuati nuovi test PCR sulla prima squadra e membri della spedizione a Lisbona e sui contatti più stretti dei casi positivi. E ciò motiva i cambiamenti nei programmi di formazione, nella struttura e nello sviluppo di viaggi e alloggi nella capitale portoghese”.