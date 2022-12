Angelo Caruso (Sind. Castel di Sangro): “Secondo me il Napoli sarà qui dal 23 Agosto. Osimhen? Siamo curiosi di vederlo all’opera”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, è intervenuto il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso sul prossimo rituro della società di De Laurentiis. “Ho visto ieri il Napoli a Barcellona, peccato l’eliminazione ma ha mostrato carattere. Quando arriveranno gli azzurri? Ovviamente spetterà al club dare l’ufficialità, ma secondo me saranno tutti qui il 23 Agosto, mentre sulla durata è il vero rebus. Potrebbero essere di 15 giorni, ma dipende anche dal presidente De Laurentiis che potrebbe chiedere di restare a pochi giorni dall’inizio del campionato, pista concreta. La città di Castel di Sangro non vede l’ora che arrivi la squadra partenopea, le aspettative sono davvero tante, molta curiosità. Osimhen? Lo aspettiamo qui per vederlo all’opera, sarebbe bello se riaprissero gli stadi, per i tifosi e tutto. Sulle amichevoli si inizierà certamente con la squadra locale Castel di Sangro calcio, poi una tra Teramo o Pescara, poi se dovesse prolungarsi il ritiro una quarta gara, altrimenti 2 o 3”.

Factory della Comunicazione

Fonte: kisskissnapoli.it