UFFICIALE – Antonio Amato alla Juve Stabia e già a segno con la maglia delle “vespe”

Ecco qui arriva la firma ufficiale del bomber Antonio Amato classe 2006 che si lega alla Juve Stabia firmando il 4 più 1. Il ragazzo ha voluto fortemente questi colori e ha disputato anche la sua prima amichevole con la maglia della Juve Stabia contro il Barone calcio risultato finale 3-1 Dove si è messo in mostra subito con una grandissima doppietta Un falco per le vespe under 15 Si prospettano grandi cose per lui e la sua squadra.

La Redazione