Trevisani:”Anche se poco in forma il Barcellona ha sempre Messi”

L’analisi del giornalista SKY, Riccardo Trevisani, in vista della sfida di Champions tra Barcellona e Napoli al Camp Nou:

“Il Barcellona resta sempre un avversario diffcile da superare, soprattutto quando gioca Messi.E’ una squadra che difficilmente perde in casa . Il Napoli all’andata per come ha giocato avrebbe meritato di più ,ma se stasera gioca allo stesso modo ha ottime possibilità di passare il turno. La squadra di Setièn avrà maggiori pressioni ,perchè non passare il turno per loro vorrebbe dire fallimento. Gli azzurri se la giocheranno , ma noi non dobbiamo sminuire i blaugrana.Anche se le ultime prestazioni non sono state convincenti in rosa ci sono comunque giocatori di calibro come Messi,Suarez,Griezmann e Rakitic”.