Sconcerti:”Non sarà impossibile ,il Napoli ormai è abituato a queste sfide”

Queste le parole del giornalista Mario Sconcerti sulla sfida di stasera tra Bracellona e Napoli:

“Quella di stasera non deve essere vista come una partita impossibile per il Napoli ,anche perchè in questi anni ha affrontato tante big e sfide come queste ,perciò arriverà preparata. Non sottovalutiamo il Barcellona.Anche se il finale di campionato non è stato esaltante rimane comunque un avversario tosto .Inoltre aggiungo che in queste sfide si evidenziano le differenze del nostro campionato con quello gli altri , in particolare con quello spagnolo.Basti vedere la Roma contro il Siviglia .Anche se ha fatto un ottimo finale di campionato , contro gli andalusi non ha tirato mai in porta”.