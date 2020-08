Sarri-Out: Il Comandante verso l’esonero dalla guida tecnica della Juve

Secondo un’indiscrezione di Sky Sport Maurizio Sarri sarebbe a un passo dall’esonero da tecnico della Juventus. Non c’è ancora l’ufficialità ma il tecnico ex Napoli potrebbe essere sollevato dall’incarico di allenatore della Vecchia Signora. L’eliminazione col Lione è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ma in generale l’assenza di gioco per tutta la stagione, le sconfitte in finale di Coppa Italia (Napoli) e Supercoppa Italiana (Lazio), hanno contribuito a quella che ormai sembra una decisione inevitabile.