Rispo:”Il Napoli quest’anno è una squadra imprevedibile, e perciò sono fiducioso”

Sulla sfida di stasera tra Barcellona e Napoli si è cosi espresso l’attore Patrizio Rispo:

«La vedrò in casa, con mio fratello e mio padre conclude l’attore Patrizio Rispo, star di Un Posto al Sole .Io sono un visionario, per me le utopie non esistono. Il Napoli quest’anno è una squadra imprevedibile, e perciò sono fiducioso. Se ci sono stati caroselli con la Juve, li vedremo anche col Barcellona. Speriamo che i tifosi abbiano imparato a gioire in sicurezza. Certe volte cuore e cervello possono lavorare insieme. Speriamo che sia così stasera».

Il Mattino