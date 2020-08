Mollichelli: “Il Napoli ha un vantaggio: ha tutto da guadagnare”

Adolfo Mollichelli (giornalista) ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Marte Sport Live: “E’ vero che il Napoli subisce gol, ma domani sarà importare fare un gol in più degli avversari. Non so come troveremo il Barcellona. Se sarà arrabbiato per aver perso la Liga oppure se quella botta in campionato si farà psicologicamente sentire. Il Napoli ha un vantaggio: ha tutto da guadagnare in questa sfida. La forza del Barcellona è indiscutibile e quindi il Napoli per forza di cose dovrà essere prudente. I nostri piccoletti sono in grado di mettere in difficoltà qualsiasi avversario e il Barcellona che in attacco è fortissimo, di gol nel prende a bizzeffe e bisogna essere un po’ sfrontati e sfacciati in gare del genere. Insigne è migliorato nei rientri difensivi per cui riesce a dare un aiuto incredibile al Napoli indietreggiando”.