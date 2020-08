Marchetti: “Il Napoli può fare l’impresa, Giuntoli ha incontrato Giuffredi…”

Luca Marchetti (giornalista) ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Marte Sport Live: “Il Napoli può fare l’impresa ed è un ottimo punto di partenza. Dopo l’accoppiamento tutti abbiamo dato il Napoli per spacciato e invece grazie a Gattuso e alla squadra, le cose sono cambiate e il Napoli si trova nella condizione di giocarsela. Il Barcellona non vive un momento particolarmente brillante. Ma non dimentichiamo che quando parte la musichetta e i giocatori in campo lasciano nello spogliatoio ogni problema e sappiamo bene il valore della rosa del Barcellona. In questi giorni Giuntoli ha incontrato Mario Giuffredi per parlare dei rinnovi di Mario Rui e Di Lorenzo, ma non so se abbiano parlato anche di Veretout”.