LIVE CHAMPIONS LEAGUE – Barcellona-Napoli, Insigne recupera in extremis

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Cakir; Ass1: Duran; Ass2: Ongun; IV: Meier; VAR: Kalkavan; AVAR: Palabiyik

18,50 – All’interno del “Camp Nou”, il giornalista Francesco Modugno aggiorna sulle ultime di formazione di Barcellona-Napoli. In casa catalana Griezmann non è in forma ma giocherà dal primo minuto. Per gli azzurri Insigne stringerà i denti e a meno di sorprese, partirà dal primo minuto. Manolas e Demme in vantaggio su Maksimovic e Lobotka.

Questa sera alle ore 21,00 allo stadio “Camp Nou”, si giocherà il return-match di Champions League tra il Barcellona e il Napoli. I padroni di casa cercheranno il riscatto, dopo un’annata non facile, mentre gli azzurri, proveranno a giocarsela con le ripartenze, contro Messi e company. Sarà una sfida davvero interessante. Ilnapolionline.com vi aggiornerà in tempo reale.

