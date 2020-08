Le due anime dei propri club a confronto: Lorenzo sfida Leo

Insigne è il soffio vitale del Napoli e insieme a Mertens il vero fuoco creativo, Messi è l’anima di una squadra che se è in salute (e meno male, non sembra esserlo) produce un ritmo corale, un senso definito e condiviso. Messi può risolvere ogni partita in ogni momento. Ma è anche un’illusione ottica, perché Leo non balla mai da solo. Il memorabile Barcellona di Guardiola non è stato condotto da Messi, ma ha espresso Messi al centro del proprio universo: c’è differenza, anzi è tutta la differenza. Dicono che con Setien non sia preso: dopo Valverde sembrava l’uomo giusto per riportare il tiki taka di Guardiola. È stato un flop. Insigne spera di poter far un altro gol dei suoi: come al Bernabeu, quando calciò quasi da metà campo. Fonte: Il Mattino.