Insigne contro Messi: È sfida tra capitani

Messi contro Insigne. Meglio il contrario, vero. Lorenzo contro Leo. Maradona li ama entrambi anche se D10S sa bene che la sua avventura negativa da ct con l’Argentina dipese molto dallo scarso rendimento della Pulce. Si va incontro alla notte con sensazioni forti e numeri chiari: Napoli imbattuto in Coppa in questa stagione ma il Barcellona che non perde in casa in Champions dal 1° maggio del 2013 (1-0 del Bayern di Monaco). Insomma, Barça sontuoso, pieno di classe e fuoriclasse. Se li pesi, i campioni vestiti di blaugrana sono inarrivabili. Ma se li conti scopri, sorpresa, che sono undici anche loro, non uno di più. Nell’enciclopedia della bellezza, Lorenzo Insigne e Leo Messi hanno scritto capitoli molto diversi tra di loro. Quest’anno in Champions hanno segnato l’italiano 1 gol e l’argentino appena 2. Suo record negativo. Anche se quelli come la Pulce da questo momento in poi si svegliano e si danno da fare. È il calciatore che ha segnato più gol negli ottavi di Champions: ben 26. Fonte: Il Mattino.