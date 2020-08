Il Barça vuole i quarti per scacciare ogni corteggiamento su Messi

Non è solo Messi a volere i quarti di Champions. Ma è tutto il Barcellona perché teme che senza il passaggio del turno davvero Messi possa dire di sì agli altrui corteggiamenti. A partire dall’Inter. E qui non è solo una questione calcistica. Qui c’entra anche (forse, soprattutto la politica). Perché tra pochi mesi ci sarà l’elezione del presidente del Barça e i candidati sanno bene che sarà una lunga campagna elettorale. In prima linea c’è Victor Font, imprenditore del settore dei media e delle telecomunicazioni e sponsor di Xavi: sa bene, lui e tutti gli altri che ancora devono uscire allo scoperto, che per vincere avranno bisogno di un rapporto privilegiato con Leo Messi, che continua a essere il vero ago della bilancia. Nessuno vuole nemmeno lontanamente pensare che l’Inter di Zhang sia in grado di strapparlo al Barcellona. Il presidente uscente, Josep Maria Bartomeu, ha voluto di nuovo rassicurare i soci: «Leo finirà la sua carriera qui». Qualcuno dubita. Soprattutto se il Napoli di Insigne dovesse fargli una brutta sorpresa. Fonte: Il Mattino.