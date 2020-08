Gaspart:”Il Napoli di certo non arriverà intimorito ,grazie soprattutto alla grinta di Gattuso”

Joan Gaspart ,ex presidente del Barcellona , ha parlato cosi della sfida tra Napoli e Barcellona di stasera al Camp Nou:

“Quella di stasera sarà sicuramente una sfida intensa, come una finale.Anche se i blaugrana partono favoriti per il risultato dell’andata ,nulla sarà scontato ed il Napoli farà la sua partita.Mi dispiace che non ci sarà il pubblico .Il Napoli di certo non arriverà intimorita ,grazie soprattutto al suo tecnico.Gattuso è un uomo molto coraggioso e pieno di grinta ,ed avrà dato ai suoi la giusta carica. Comunque la squadra azzurra ha una rosa lunga con giocatori di qualità.Non so se Insigne giocherà dal primo minuto,sarebbe un’assenza importante ma il Napoli ha delle ottime alternative”.