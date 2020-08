(Formazioni) Barcellona/Napoli, tridente pesante per Setien. Manolas e Demme per gli azzurri

Questa sera al Camp Nou, fischio d’inizio alle ore 21,00, il Barcellona e il Napoli, si affronteranno per il return-match degli ottavi di Champions League. Gli spagnoli manderanno in campo il tridente pesante con Messi alle spalle di Suarez e Griezmann. A centrocampo Sergi Roberto in vantaggio su Riqui Puig. In difesa recupero di Lenglet che giocherà al fianco di Pique. Per Gattuso sciolti i dubbi. In difesa Manolas con Koulibaly, mentre a centrocampo Demme vinto il ballottaggio con Lobotka, ai lati Fabian Ruiz e Zielinski. Solo oggi si saprà se Insigne giocherà in attacco, dovesse non farcela, pronto Elmas, per il resto Mertens e Callejon.