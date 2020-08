De Giovanni:”L’assenza del pubblico peserà su Messi e compagni”

Questa è l’analisi dello scrittore Maurizio De Giovanni sulla sfida tra Barcellona e Napoli:

«Quella di stasera è la partita ideale da un punto di vista psicologico –osserva Maurizio De Giovanni .Siamo sfavoriti, sono 12 anni che il Barcellona non manca l’obiettivo quarti di finale. Perciò la serenità non mancherà, e nemmeno le motivazioni. L’assenza del pubblico peserà su Messi e compagni, già delusi per non aver vinto il campionato. Tutto quello che viene sarà un di più. Dopo Napoli Juve e le 5000 persone in piazze del Plebiscito non ho visto nuovi contagi. Ne ho visti invece quando sono arrivati i turisti per le vacanze. Le istituzioni sportive sono ipocrite, da questo punto di vista: dovrebbero sapere che assegnare trofei genera entusiasmo popolare e festeggiamenti. Non aspettarsi i caroselli in caso di vittoria sarebbe ottuso».

Il Mattino