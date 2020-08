De Giovanni: “Se il Barça vince ha fatto il suo dovere, se vince il Napoli entra nella storia”

Maurizio De Giovanni (scrittore) ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Marte Sport Live: “Barcellona-Napoli è la partita perfetta perché è una partita che il Barcellona deve vincere, perché il Barcellona è una corazzata, annovera il miglior giocatore del mondo e appartiene ad un campionato che domina da anni col Real Madrid. Detto questo, se il Barcellona vince, ha fatto il suo dovere, se invece il Napoli vince, entra nella storia perché il Napoli non ha mai disputato i quarti di finale di Champions e perché non ha mai battuto il Barcellona. E il Napoli ha calciatori motivati, che vogliono scrivere la storia. Il Napoli sbaglierebbe a cambiare la propria identità domani, credo debba giocare come fa sempre. Insigne? Se non sta bene non lo rischierei. E’ il più carismatico del Napoli, ma proprio per questo, perderlo in corso d’opera o non averlo al massimo, sarebbe un danno. Se sta bene è chiaro che deve giocare perché è l’unico in grado di fare la differenza. Ma se così non dovesse essere, le alternative il Napoli le ha”.