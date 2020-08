Davd Ospina: “E’ stata una stagione insolita, ma ora la strada è tracciata”

David Ospina ha sottolineato, come riporta il sito ufficiale del Calcio Napoli, la convinzione degli azzurrii di avere quello che serve per superare il Barcellona quando le due squadre si incontrano sabato agli ottavi di Champions League.

Le squadre accedono al ritorno al Camp Nou con il pareggio delicatamente in bilico dopo un pareggio per 1-1 a Napoli all’inizio della stagione

“Siamo davvero d’accordo e siamo convinti di poter fare bene”, ha detto il portiere colombiano, seduto accanto a Gennaro Gattuso in conferenza stampa pre-partita.È stata una stagione insolita e ne abbiamo passate tante, ma siamo riusciti a riprenderci e ora siamo su un percorso chiaro. Siamo qui e sappiamo che stiamo affrontando una squadra di livello mondiale ma siamo anche consapevoli di quello che possiamo fare da soli.Ho giocato contro [Lionel] Messi diverse volte in Sud America e sappiamo tutti quanto sia un giocatore straordinario. Non stiamo giocando solo contro Messi, l’intera squadra del Barcellona è di altissima qualità.Dobbiamo lavorare duro come una squadra e giocare con la giusta mentalità e concentrazione totale. Siamo migliorati e vogliamo dimostrare che siamo in grado di giocare a questo livello”.

Fonte: CdS