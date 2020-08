Chiariello: “Il Lione non ha rubato niente, la Juventus non è più cannibale”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo: “Tanto tuonò che piovve. La Juventus di Sarri ha vinto uno scudetto post lockdown dove la rivale si è suicidata. L’ha vinto sulle gambe, non convincendo. Si pensava si stesse preparando per il Lione, in realtà era solo un percorso finale, dove la Juventus non era più la squadra cannibale degli anni precedenti. Maurizio Sarri ha le sue colpe, la prima colpa è quella di aver accettato la panchina senza aver imposto nulla sul piano dell’organico. Ha trovato lo scoglio Ronaldo, lo voleva centravanti, ma ha detto di no. Sarri uomo sbagliato al posto sbagliato, anche Allegri avrebbe fallito al Napoli. Le colpe non sono tutte sue, quando ti fanno una campagna acquisti dove i parametri 0 sono gli unici obiettivi della società e quando scambi Danilo con Cancelo ed in corso d’opera Pjanic con Arthur, delegittimi Higuain trattando apertamente Milik, quando prendi un ragazzo come De Ligt, ma non lo supporti nella giusta maniera, è evidente che Paratici è colpevole quanto Sarri se non di più. Questa società ha talmente tanti problemi economici che molte operazioni sono puramente finanziarie, questo basta per l’Italia, ma non per l’Europa. Quando ho visto in campo giocare gente come Higuain, Pjanic, fuori dal progetto, sapendo che le motivazioni nel calcio sono tutto, ho capito che per la Juventus la notte sarebbe stata fonda. Il Lione non ha rubato niente, al netto di un arbitraggio scandaloso”.