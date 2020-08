Questa sera passerà il turno chi vincerà i duelli individuali

IL PALLEGGIO

Un’altra similitudine sta nel palleggio, sia Barcellona che Napoli si affidano a un possesso palla prolungato prima di cercare l’imbucata per gli attaccanti. Grande qualità a centrocampo sia tra gli azulgrana che tra gli azzurri. Setien dovrà fare a meno a centrocampo degli squalificati Busquets e Vidal e si affiderà a Rakitic, De Jong e Sergi Roberto che verrà abbassato da mezzala. Gattuso si affiderà a Fabian Ruiz e Zielinski da mezzali con Demme favorito su Lobotka da playmaker davanti alla difesa. Importante sarà la velocità nella circolazione del pallone e ciò dipenderà anche dal movimento rapido di chi deve ricevere il passaggio.

Questo è uno dei punti di forza del Barcellona, ma anche il Napoli sta crescendo da questo punto di vista e potrebbe aver assottigliato questa differenza rispetto alla partita di andata al San Paolo. Importante sarà anche la capacità delle mezzali di andare tra le linee per puntare al tiro e nello stesso tempo di coprire in fase difensiva, decisivi quindi i duelli tra Fabian Ruiz e Sergi Roberto e tra Zielinski e Rakitic che si ritroveranno spesso un contro l’altro nella supersfida del Camp Nou. I due playmaker daranno un aiuto alle linee difensive per sporcare le traiettorie di passaggio per le punte centrali Suarez e Mertens. Fonte: Il Mattino