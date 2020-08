Champions – Cesari, ex arbitro: “Fallo evidente sul primo gol catalano”

Graziano Cesari, ex arbitro, analizza il primo gol del Barcellona, quello che ha dato il via alla vittoria della squadra di Setien. “Il fallo del calciatore spagnolo è evidente, spinge Demme che, cadendo, colpisce Koulibaly impedendogli di intervenire. Non si capisce perchè l’arbitro non si avvalga del Var e perchè non vada rivedere l’episodio. E’ come se il direttore di gara (e non solo lui) non volesse sentire messa in dubbio la sua credibilità, ma il Var è lì per quello”