Arthur non assiste a Barça-Napoli al Camp Nou: Ecco il motivo

L’avventura di Arthur con la maglia del Barcellona è finita ormai da tempo, da quando cioè il centrocampista brasiliano ha firmato il contratto che lo legherà alla Juventus a partire dalla prossima stagione.

Il giocatore, che in stagione ha collezionato 28 presenze e 4 gol, non ha potuto guardare neanche dalla tribuna la partita fra i suoi compagni e il Napoli, match valido per l’accesso alle final eight di Champions. Il motivo è “bizzarro”.

Il tutto è successo perché il classe 1996 non si è sottoposto ai test anti-COVID della UEFA, ma solo a quelli previsti dal Barcellona: per questo il futuro calciatore della Juventus non è potuto accedere all’impianto. Fonte: gianlucadimarzio.com