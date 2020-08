Il giornalista di AS, Mirko Calemme, ha commentato la sfida del Camp Nou tra Barça e Napoli tramite il proprio profilo Twitter. Ecco il post: “45 minuti di catenaccio per un Barça che deve ringraziare solo Messi e Cakir. Partita assolutamente falsata dal primo gol, vergognoso non annullarlo. Peccato per il Napoli, che saluta una stagione surreale con una gara assurda”.