Borriello:“Juve-Lione arbitraggio scandaloso, come si fa a dare quei rigori?”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Gennaro Borriello, ex arbitro, ecco le sue parole: “Juventus-Lione? Credo che l’arbitro rischi veramente di essere allontanato. L’errore capita a tutti, ma gli errori di ieri sera sono orrori. Ha preso 9 provvedimenti disciplinari, ce n’è stato una che meritava il rosso e non ha cacciato neppure il giallo. Se il primo rigore non c’era, il secondo è stato vergonoso. Come si fa a dare certi rigori?”.