Victor Osimhen: “Voglio dare una mano al Napoli per fare bene in Italia e in Europa”

Dalla scorsa settimana il Napoli ha ufficializzato il suo acquisto, si tratta di Victor Osimhen. La punta nigeriana ex Lille, Charleroi e Wolfsburg, non vede l’ora di cominciare la sua nuova avventura in azzurro. “Mi auguro di fare un passo importante con questi colori, visto che hanno giocato in passato attaccanti importanti come: Maradona, Cavani e Higuain. L’anno prossimo il Napoli giocherà l’Europa League e voglio far bene in campo internazionale e in serie A”.

Fonte: sport1