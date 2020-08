UFFICIALE – Il 18 Settembre partirà la Bundesliga. Match inaugurale per il Bayern Monaco a meno che…

La Bundesliga ha la sua vincitrice con il Bayern Monaco, ma c’è già la data d’inizio del prossimo campionato. Si partirà il 18 Settembre e si concluderà il 22 Maggio. I bavaresi esordiranno in casa con lo Shalke 04, ma in caso di finale di Champions, la gara inaugurale sarebbe Dortmund-Monchegladbach. La sosta invernale sarà di quasi sei settimane dal 21 Dicembre al 2 Gennaio, mentre per il pubblico, dipende dalla curva dei contagi, ma non fosse grave, si potrebbe riaprire le strutture in maniera graduale e con le norme igienico sanitarie. Ecco le gare della prima giornata di campionato.

Bayern Monaco-Schalke 04

Borussia Dortmund-Borussia Moenchengladbach

Lipsia-Mainz

Wolfsburg-Bayer Leverkusen

Eintracht Francoforte-Arminia Bielefeld

Union Berlino-Augsburg

Colonia-Hoffenheim

Werder Brema-Hertha Berlino

Stoccarda-Friburgo

Fonte: gianlucadimarzio.com