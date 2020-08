RINNOVI – Mario Rui e Di Lorenzo, accordi raggiunti

Il Napoli è molto attivo, non solo in entrata, ma anche per la questione dei rinnovi, dove ieri ha praticamente chiuso per Mario Rui e Di Lorenzo. Ieri i colleghi di Sky hanno parlato pure delle cifre e della durata dei contratti. Per il laterale mancino portoghese (Mario Rui), contratti fino al 2025 e ingaggio da 2,5 milioni, mentre per l’ex Empoli fino al 2025 opzione fino al 2026, ingaggio da 2,8 milioni. Si attende solo l’annuncio su twitter di De Laurentiis, ma è chiaro che ora la testa è a Barcellona.

Fonte: ilmattino.it