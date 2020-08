Rinnovi azzurri: diventa spinoso quello di Fabian Ruiz

In casa Napoli si lavora ai rinnovi. E’ di ieri la notizia di accordi già raggiunti per i difensori Di Lorenzo e Mario Rui. Il prossimo prolungamento di contratto, dovrebbe essere quello relativo a Piotr Zielinski, con il quale l’intesa di massima è stata raggiunta da tempo. Ha dei dubbi, invece, Calciomercato.com, che si chiuda in tempi brevi quello che riguarda la permanenza in azzurro di Fabian Ruiz. Si legge, infatti, che per lo spagnolo il Napoli stia cercando da diverse settimane un accordo per inserire una clausola rescissoria importante per tutelarsi in caso di maxi offerte dalla Spagna o dalla Premier