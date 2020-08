Questa mattina al San Paolo Gattuso conoscerà il destino di Insigne

Nell’allenamento di ieri mattina a Castel Volturno, filtrava un cauto ottimismo in casa Napoli per il capitano Lorenzo Insigne, ma il test decisivo sarà questa mattina al San Paolo. La squadra svolgerà la rifinitura, prima di partire per Barcellona, ma già si saprà qualcosina in più. Il tecnico Gennaro Gattuso sa perfettamente che avere o meno il ragazzo di Frattamaggiore, non è la stessa cosa, per le sue giocate, ma anche per la fase difensiva. Averlo al 100% però è il vero cruccio dell’allenatore di Coregliano Calabro, visto che contro Messi e compagni devi essere al top della forma. Nel caso che Insigne non ce la facesse ci sarebbe il piano B ovvero Elmas, ma si saprà tutto questa mattina al San Paolo.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport