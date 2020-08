Per Under al Napoli, non ci dovrebbero essere ostacoli

La Roma con l’eliminazione di ieri contro il Siviglia a Duisburg, ha chiuso la stagione agonistica, ma ha un nuovo proprietario. Si tratta di Friedkin, prenderà l’eredità di Pallotta, per cercare di ridare lustro al club giallorosso, mai vincente in tutti questi anni. Si dovrà sempre fare cassa e tra i calciatori in lista di sbarco c’è Under. Il laterale destro turco è sempre più vicino al Napoli, non ci dovrebbero essere ostacoli, per il suo approdo in azzurro. Sulle cifre si dovrebbe aggirare sui 31 milioni, bonus compresi.

Fonte: Guido D’Ubaldo e Roberto Maida Corriere dello Sport