Luciano Castellini: “Scambio Meret-Sirigu? Parlo sempre bene dei portieri che conosco”

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, Luciano Castellini, ex Napoli e Torino: “Ho lavorato sia con Meret che con Sirigu. Quest’ultimo è un portiere affermato. Alex è un emergente. Parlo sempre bene dei portieri che conosco. Quindi sono di parte. Non so come si possa svolgere questo possibile scambio. Se fosse vero, il Napoli farebbe questa scelta per avere un portiere d’esperienza. Certamente Meret migliorerebbe ulteriormente. E troverebbe continuità. Ospina? Molto bravo con i piedi. Ma la prima regola per un portiere è quella di parare“.

Fonte: Radio Punto Nuovo