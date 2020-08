La tattica per la difesa: i raddoppi per limitare super Messi

Messi, Suarez e Griezmann, il tridente del Barcellona è impressionante, tre fuoriclasse assoluti difficilissimi da controllare che hanno caratteristiche diverse e si integrano alla perfezione. Per limitarli sarà fondamentale tenere sempre al meglio la linea a quattro difensiva, l’unico errore al San Paolo fu punito da Griezmann con la rete dell’1-1. Per funzionare al meglio sarà determinante la compattezza con il centrocampo e quindi decisivo sarà per il Napoli riuscire a mantenere sempre la squadra corta per non concedere passaggi filtranti per i tre attaccanti. Gli azzurri proveranno a limitare al massimo gli uno contro uno, soprattutto di Messi che troverà di fronte Mario Rui e Koulibaly in raddoppio e di Griezmann che invece avrà di fronte Di Lorenzo e in seconda battuta Manolas. Centralmente Suarez troverà la coppia centrale azzurra composta da Manolas e Koulibaly e per evitargli di ricevere passaggi semplici si abbasserà Demme per fare da schermo. Importante in fase difensiva sarà anche il compito di Fabian Ruiz e Zielinski per impedire l’inserimento tra le linee per il tiro di Sergi Roberto e Rakitic e il lavoro di Callejon e l’altro esterno (Insigne o Elmas) per frenare le sovrapposizioni sulle fasce dei terzini Jordi Alba e Semedo.Fonte: Il Mattino