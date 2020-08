Il Mattino – “Insigne più sì che no”. L’edema è sparito, test decisivo al San Paolo

Il Napoli «appeso» al suo capitano. Insigne scalpita dopo l’infortunio, stamane al San Paolo test decisivo in vista della gara di Champions, domani a Barcellona.Esame medico, nuova ecografia. Insigne ha svolto terapie, parte del lavoro in palestra e parte in campo con la squadra, come recita il comunicato del club. L’edema osseo è sparito, oggi si capirà se dell’infiammazione all’adduttore non c’è più traccia. Il dolore, in ogni caso, è sparito. Ma gli accertamenti clinici daranno il verdetto, assieme al test al San Paolo di questa mattina. È chiaro che il Napoli anti-Barcellona è costruito tenendo conto della presenza di Insigne: perché fin dal primo bollettino l’ottimismo ha regnato sovrano su tutti. Cauto il dottor Canonico, ma Insigne ha fin dal primo istante rassicurato il suo agente, Pisacane che ancora ieri ha dato segnali confortanti. «Lorenzo non ha dolore, proverà stamane con la squadra».Fonte: Il Mattino